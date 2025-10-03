Utforska POWSCHE(POWSCHE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om POWSCHE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska POWSCHE(POWSCHE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om POWSCHE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

POWSCHE (POWSCHE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för POWSCHE(POWSCHE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 1.02M
Totalt utbud: $ 99.88M
Cirkulerande utbud $ 99.88M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.02M
Högsta någonsin: $ 0.13643
Lägsta någonsin: $ 0.00547514
Aktuellt pris: $ 0.01026228

POWSCHE (POWSCHE) Information

POWSCHE is a Porsche Parody on Solana, loosely based on the "Need Money for Porsche?" viral meme. The project gives a home to car culture on chain and allows people to have the possibility of owning their dream car at the same time. POWSCHE is primarily focused on community, bringing together holders for real life events, networking and supporting each other in our day to day lives. Whilst being a meme-token initially and having minimal intrinsic value.

Officiell webbplats: https://powsche.com/

POWSCHE (POWSCHE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i POWSCHE (POWSCHE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet POWSCHE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många POWSCHE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.