Utforska PoSciDonDAO Token(SCI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SCI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska PoSciDonDAO Token(SCI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om SCI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om SCI SCI prisinformation SCI officiell webbplats SCI tokenomics SCI Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / PoSciDonDAO Token (SCI) / Tokenomik / PoSciDonDAO Token (SCI) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om PoSciDonDAO Token(SCI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD poscidondao-token tokenomics Information om poscidondao-token PoSciDonDAO Token (SCI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PoSciDonDAO Token(SCI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Totalt utbud: $ 18.91M $ 18.91M $ 18.91M Cirkulerande utbud $ 4.13M $ 4.13M $ 4.13M FDV (värdering efter full utspädning): $ 9.33M $ 9.33M $ 9.33M Högsta någonsin: $ 6.38 $ 6.38 $ 6.38 Lägsta någonsin: $ 0.404068 $ 0.404068 $ 0.404068 Aktuellt pris: $ 0.494299 $ 0.494299 $ 0.494299 Läs mer om priset på PoSciDonDAO Token(SCI) Köp SCI nu! PoSciDonDAO Token (SCI) Information Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric. Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric. Officiell webbplats: https://www.poscidondao.com/ PoSciDonDAO Token (SCI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i PoSciDonDAO Token (SCI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SCI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SCI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SCI:s tokenomics, utforska SCI-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för SCI Vill du veta vart SCI kan vara på väg? På SCI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se SCI-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn