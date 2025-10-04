Utforska PopFrog(POPFROG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om POPFROG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska PopFrog(POPFROG) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om POPFROG-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

PopFrog (POPFROG) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PopFrog(POPFROG), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 8.24K Totalt utbud: $ 998.61M Cirkulerande utbud $ 998.61M FDV (värdering efter full utspädning): $ 8.24K Högsta någonsin: $ 0.00554469 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 PopFrog (POPFROG) Information Launched on Solana on October 16th, Popfrog is the newest POP to hit the Solana blockchain. Popfrog pays homage to Pepe and Popcat, the Internet meme originating in October 2020, in a series of videos which showcase two images of a domestic short-haired cat named 'Oatmeal', where one image has its mouth closed and the other has its mouth open, with the second image being edited to give its mouth an 'O' shape. $POPFROG is a meme coin with no intrinsic value or expectation of financial return. $POPFROG is for entertainment purposes only. Officiell webbplats: https://popfrogcoin.click/ PopFrog (POPFROG) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i PopFrog (POPFROG) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet POPFROG-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många POPFROG-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår POPFROG:s tokenomics, utforska POPFROG-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för POPFROG Vill du veta vart POPFROG kan vara på väg? På POPFROG sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se POPFROG-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn