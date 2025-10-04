Utforska Pledge(PLEDGE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PLEDGE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Pledge(PLEDGE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PLEDGE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 176.08K $ 176.08K $ 176.08K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 176.08K $ 176.08K $ 176.08K Högsta någonsin: $ 0.0093626 $ 0.0093626 $ 0.0093626 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00017608 $ 0.00017608 $ 0.00017608 Läs mer om priset på Pledge(PLEDGE) Köp PLEDGE nu! Pledge (PLEDGE) Information The $PLEDGE is a memecoin for people who keep their word. It was supported by an organic and fair community launch, custom smart contracts, and tons of memes. It is a community effort with no budget, no team, and no institutional backing. The only way to get an initial allocation was to be vouched by someone who’s already in and agree to uphold the pledge. The airdrop of 90% of the supply was evenly distributed to 900 holders. The remaining 10% was used to seed a liquidity pool along with community donations. The Pledge works on an honor system. The $PLEDGE is a memecoin for people who keep their word. It was supported by an organic and fair community launch, custom smart contracts, and tons of memes. It is a community effort with no budget, no team, and no institutional backing. The only way to get an initial allocation was to be vouched by someone who's already in and agree to uphold the pledge. The airdrop of 90% of the supply was evenly distributed to 900 holders. The remaining 10% was used to seed a liquidity pool along with community donations. The Pledge works on an honor system. But your pledge is public, and your reputation is at stake. The Pledge smart contract has no transfer restrictions, but it contains functions to help the community track the status of each wallet's pledge. The Pledge 1. I will not sell more than 1% of my $PLEDGE each month 2. I will tweet once a month: "I am upholding the $PLEDGE" Our word is our bond, and there is no amount of money that will ever change that. But your pledge is public, and your reputation is at stake. The Pledge smart contract has no transfer restrictions, but it contains functions to help the community track the status of each wallet’s pledge. The Pledge I will not sell more than 1% of my $PLEDGE each month I will tweet once a month: "I am upholding the $PLEDGE" Our word is our bond, and there is no amount of money that will ever change that. Officiell webbplats: https://www.thepledge.meme/ Whitepaper: https://www.thepledge.meme/PledgeWhitepaper.pdf Pledge (PLEDGE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Pledge (PLEDGE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PLEDGE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PLEDGE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PLEDGE:s tokenomics, utforska PLEDGE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PLEDGE Vill du veta vart PLEDGE kan vara på väg? Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn