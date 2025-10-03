Utforska Plebbit(PLEB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PLEB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Plebbit(PLEB) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PLEB-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Plebbit (PLEB) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Plebbit(PLEB), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 1.75M
Totalt utbud: $ 1.49T
Cirkulerande utbud $ 1.49T
FDV (värdering efter full utspädning): $ 1.75M
Högsta någonsin: $ 0
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

Plebbit (PLEB) Information

PLEB is the official token of Plebbit, a serverless, adminless, decentralized reddit alternative with no transaction fees. PLEB holders can upvote or downvote a community to decide whether it should be visible in the homepage of the app. The token is also required to submit DAO proposals, and it can be used for tipping, awards and get other perks in the apps.

WHAT IS PLEBBIT?

Plebbit is the only decentralized and scalable social networking protocol where anyone can create and fully own a community. The plebbit protocol is fully open source, and it can be used with any forum interface built on top of it. Each community acts like a server, and each community owner decides how/if to moderate the community, as there are no admins. To combat spam, community owners can set any kind of challenge for their users, such as captcha.

WHY NOT FEDERATED?

Absolute free speech. Unlike federated social media, Plebbit is pure peer-to-peer: users can always connect to a community directly by knowing its address, and each user has full ownership of their own data, so no instance/relay exists with the power of censoring users or communities.

WHY NOT A BLOCKCHAIN?

Scalable to millions of users. Unlike blockchain-based social media, Plebbit users can be full nodes on about 2GB of RAM by simply browsing with the desktop app (uses IPFS), automatically seeding all communities from which they download content. All content is text-only (including links for media).

HOW CAN I USE IT?

Check out the clients on plebbit.com

- https://seedit.eth.limo/#/: a Plebbit interface based on the original Reddit UI.

https://plebchan.eth.limo/#/: a Plebbit interface designed with a 4chan UI.

https://plebchan.eth.limo/#/: a Plebbit interface designed with a 4chan UI.

https://plebones.eth.limo/#/: a bare-bones Plebbit interface, initially created for testing purposes.

Plebbit represents the next evolution of web3 social media. The voices of the plebs will no longer be silenced. To learn more, please visit plebbit.com

Officiell webbplats: https://plebbit.com/home
Whitepaper: https://plebbit.com/whitepaper

Plebbit (PLEB) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Plebbit (PLEB) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet PLEB-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud: Taket för hur många PLEB-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.