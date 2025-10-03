Utforska Piteas(PTS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PTS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Piteas(PTS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PTS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Piteas (PTS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Piteas(PTS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Totalt utbud: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.83M $ 3.83M $ 3.83M Högsta någonsin: $ 0.188811 $ 0.188811 $ 0.188811 Lägsta någonsin: $ 0.02655323 $ 0.02655323 $ 0.02655323 Aktuellt pris: $ 0.03827977 $ 0.03827977 $ 0.03827977 Läs mer om priset på Piteas(PTS) Köp PTS nu! Piteas (PTS) Information What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023. What’s next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release. What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations. What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain. What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction. History of your project. Officiell webbplats: https://piteas.io/ Whitepaper: https://docs.piteas.io/ Piteas (PTS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Piteas (PTS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PTS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PTS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PTS:s tokenomics, utforska PTS-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för PTS Vill du veta vart PTS kan vara på väg? 