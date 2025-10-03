Utforska PiP(PIP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PIP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska PiP(PIP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PIP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

PiP (PIP) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PiP(PIP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 10.91M $ 10.91M $ 10.91M Totalt utbud: $ 786.09K $ 786.09K $ 786.09K Cirkulerande utbud $ 786.09K $ 786.09K $ 786.09K FDV (värdering efter full utspädning): $ 10.91M $ 10.91M $ 10.91M Högsta någonsin: $ 81.08 $ 81.08 $ 81.08 Lägsta någonsin: $ 2.83 $ 2.83 $ 2.83 Aktuellt pris: $ 13.89 $ 13.89 $ 13.89 PiP (PIP) Information PiP is the liquid mascot of the HyperLiquid ecosystem. Although PiP is smol, it knows that even the tiniest PiP can create waves of change, bringing liquid vibes with a splash of playfulness. PiP, who speaks fluent Pipanese, is all about spreading joy and friendliness. Whether diving into PiP's stream of consciousness or making a splash in the crypto community, PiP embodies the essence of being hyperliquid with freshness and originality. Join PiP's journey and let's ride the waves together💧 Officiell webbplats: https://x.com/PipOnHL PiP (PIP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i PiP (PIP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PIP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PIP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.