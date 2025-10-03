Utforska PinGo(PINGO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PINGO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska PinGo(PINGO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PINGO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om PINGO PINGO prisinformation PINGO officiell webbplats PINGO tokenomics PINGO Prisförutsägelse

PinGo (PINGO) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om PinGo(PINGO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

PinGo (PINGO) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PinGo(PINGO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 5.09M
Totalt utbud: $ 1.00B
Cirkulerande utbud $ 141.20M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 36.04M
Högsta någonsin: $ 0.402481
Lägsta någonsin: $ 0.02170273
Aktuellt pris: $ 0.03603554

PinGo (PINGO) Information

PinGo - the first AI+DePIN project on the TON network, redefining the way we access computational resources, datasets, and artificial intelligence. PinGo serves as a medium that bridges idle computing power, effectively addressing the problem of fragmented and idle resources. By leveraging AI, DePIN (Decentralized Physical Infrastructure), and Decloud solutions, PinGo provides a robust computing power foundation for building AI models. Our platform integrates these technologies to optimize and democratize access to essential computational resources, driving innovation and efficiency in machine learning applications.

Officiell webbplats: https://pingo.work/

PinGo (PINGO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i PinGo (PINGO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet PINGO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många PINGO-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Prisförutsägelse för PINGO

Vill du veta vart PINGO kan vara på väg? På PINGO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn