Utforska Penumbra(UM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om UM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Penumbra(UM) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om UM-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!