Pegaxy (PGX) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Pegaxy(PGX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 897.17K Totalt utbud: $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 440.69M FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.04M Högsta någonsin: $ 1.051 Lägsta någonsin: $ 0.0010692 Aktuellt pris: $ 0.00203581

Pegaxy (PGX) Information Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform. Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus). Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform.

Officiell webbplats: https://pegaxy.io/

Pegaxy (PGX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Pegaxy (PGX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PGX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PGX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn