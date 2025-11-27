Vad är PATHOS

PathOS (PATHOS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PathOS(PATHOS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 7.39K $ 7.39K $ 7.39K Totalt utbud: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Cirkulerande utbud $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 7.39K $ 7.39K $ 7.39K Högsta någonsin: $ 0.00473122 $ 0.00473122 $ 0.00473122 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00035211 $ 0.00035211 $ 0.00035211 Läs mer om priset på PathOS(PATHOS) Köp PATHOS nu!

PathOS (PATHOS) Information Officiell webbplats: https://www.pathos.chat/

PathOS (PATHOS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i PathOS (PATHOS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PATHOS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PATHOS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PATHOS:s tokenomics, utforska PATHOS-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för PATHOS Vill du veta vart PATHOS kan vara på väg? På PATHOS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se PATHOS-tokens prisförutsägelse nu!

