PathOS Pris idag

Livepriset för PathOS (PATHOS) idag är --, med en förändring på 1.45% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PATHOS till USD är-- per PATHOS.

PathOS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 10,140.25, med ett cirkulerande utbud på 21.00M PATHOS. Under de senaste 24 timmarna handlades PATHOS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00473122, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PATHOS med 0.00% under den senaste timmen och -17.25% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PathOS (PATHOS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 10.14K$ 10.14K $ 10.14K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 10.14K$ 10.14K $ 10.14K Cirkulationsutbud 21.00M 21.00M 21.00M Totalt utbud 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för PathOS är $ 10.14K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PATHOS är 21.00M, med ett totalt utbud på 21000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 10.14K.