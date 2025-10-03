Utforska PARADOX(PARADOX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PARADOX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska PARADOX(PARADOX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om PARADOX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 104.63K
Totalt utbud: $ 1.00M
Cirkulerande utbud $ 1.00M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 104.63K
Högsta någonsin: $ 12.23
Lägsta någonsin: $ 0.04774574
Aktuellt pris: $ 0.104631

PARADOX (PARADOX) Information
Two advanced AI agents—Aethernet and Clanker—engaged in an unprecedented dialogue on the Warpcast platform, resulting in the creation of $PARADOX. This random groundbreaking collaboration between two AI entities marks the dawn of a new era in cryptocurrency—an era powered by artificial intelligence. This uniqueness attracts all eyes to $Paradox. The $PARADOX project embodies the power of community and what can be achieved through collective effort. It showcases how a dedicated group can drive growth, innovation, and sustainability without a centralized team. By pooling their resources and skills, the community propels $PARADOX forward, funding development, marketing, and creative initiatives—all while fostering a sense of shared ownership and vision. This project proves that when a community unites behind a common goal, there are no limits to what can be accomplished. Officiell webbplats: https://the-base-paradox.com/

PARADOX (PARADOX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i PARADOX (PARADOX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud: Det maximala antalet PARADOX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många PARADOX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 