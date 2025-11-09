Livepriset för PandaSui Coin idag är 0 USD.PANS börsvärdet är 306,385 USD. Följ prisuppdateringar för PANS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för PandaSui Coin idag är 0 USD.PANS börsvärdet är 306,385 USD. Följ prisuppdateringar för PANS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för PandaSui Coin (PANS) idag är --, med en förändring på 9.48% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PANS till USD är-- per PANS.
PandaSui Coin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 306,385, med ett cirkulerande utbud på 6.82B PANS. Under de senaste 24 timmarna handlades PANS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig PANS med -2.31% under den senaste timmen och -2.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
PandaSui Coin (PANS) Marknadsinformation
$ 306.39K
$ 306.39K$ 306.39K
--
----
$ 354.11K
$ 354.11K$ 354.11K
6.82B
6.82B 6.82B
7,876,857,596.906344
7,876,857,596.906344 7,876,857,596.906344
Det aktuella börsvärdet för PandaSui Coin är $ 306.39K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PANS är 6.82B, med ett totalt utbud på 7876857596.906344. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 354.11K.
PandaSui Coin Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
-2.31%
-9.48%
-2.53%
-2.53%
PandaSui Coin (PANS) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på PandaSui Coin till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på PandaSui Coin till USD $ 0. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på PandaSui Coin till USD $ 0. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på PandaSui Coin till USD $ 0.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
-9.48%
30 dagar
$ 0
+457.45%
60 dagar
$ 0
+50.16%
90 dagar
$ 0
--
Prisförutsägelse för PandaSui Coin
PandaSui Coin (PANS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PANS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
PandaSui Coin (PANS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på PandaSui Coin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som PandaSui Coin kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PANS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på PandaSui Coin Price Prediction.
Vad är PandaSui Coin (PANS)
PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project!
CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS
The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on
@CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.
Hur mycket kommer 1 PandaSui Coin att vara värd år 2030?
Om PandaSui Coin skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella PandaSui Coin-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar PandaSui Coin idag?
Priset för PandaSui Coin är idag --. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är PandaSui Coin fortfarande en bra investering?
PandaSui Coin förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i PANS, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för PandaSui Coin?
PandaSui Coin till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på PandaSui Coin?
Livepriset för PANS uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för PandaSui Coin i den valuta du föredrar, besök PANS Pris för mer information.
Vad påverkar priset för PandaSui Coin?
Priset på PANS påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
101,773.19
+0.06%
ETH
3,372.89
-0.11%
SOL
156.43
-0.15%
UCN
1,496.96
0.00%
USDC
1.0001
0.00%
Kommer PandaSui Coin-priset att stiga i år?
PandaSui Coin priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för PandaSui Coin (PANS) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:17:28 (UTC+8)
PandaSui Coin (PANS) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
