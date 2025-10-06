Arbit Pris idag

Livepriset för Arbit (ARBT) idag är $ 0.003254, med en förändring på 0.09% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ARBT till USD är$ 0.003254 per ARBT.

Arbit rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ARBT. Under de senaste 24 timmarna handlades ARBT mellan $ 0.003242 (lägsta) och $ 0.003538 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ARBT med -1.01% under den senaste timmen och +225.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 9.41K.

Arbit (ARBT) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 9.41K$ 9.41K $ 9.41K Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

