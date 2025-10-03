Utforska Otto($OTTO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $OTTO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Otto($OTTO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $OTTO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om $OTTO $OTTO prisinformation $OTTO officiell webbplats $OTTO tokenomics $OTTO Prisförutsägelse

Otto ($OTTO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Otto($OTTO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 52.09K Totalt utbud: $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 52.09K Högsta någonsin: $ 0.00911859 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0

Otto ($OTTO) Information The $OTTO token powers Otto, Hybrid's first autonomous AI agent, providing real-time crypto insights powered by Hybrid's unified data API. Otto is Hybrid's first autonomous AI agent, powered by the $OTTO token, providing real-time crypto insights, interactive features, and humor-packed engagement. Otto uses Hybrid's Unified Data API for actionable market data and the Eliza framework for conversational capabilities. The $OTTO token fuels this ecosystem, granting access to Otto's chatbot and serving as the backbone for Hybrid's Initial Agent Offering (IAO) platform. With its innovative integration of AI and blockchain, Otto represents the next frontier in autonomous agents.

Officiell webbplats: https://www.onchainotto.ai/

Otto ($OTTO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Otto ($OTTO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet $OTTO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många $OTTO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.