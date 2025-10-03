Utforska ORE Network(ORE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ORE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ORE Network(ORE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ORE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

ORE Network (ORE) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om ORE Network(ORE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

ORE Network (ORE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ORE Network(ORE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 227.61K $ 227.61K $ 227.61K Totalt utbud: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Cirkulerande utbud $ 563.13M $ 563.13M $ 563.13M FDV (värdering efter full utspädning): $ 428.44K $ 428.44K $ 428.44K Högsta någonsin: $ 0.304071 $ 0.304071 $ 0.304071 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00040418 $ 0.00040418 $ 0.00040418 Läs mer om priset på ORE Network(ORE) Köp ORE nu! ORE Network (ORE) Information The ORE Token is the native digital asset that runs the Open Rights Exchange (ORE) Network — an open-source and decentralized blockchain technology that can manage identities and digital assets, cross-chain. The ORE Network works cross-chain with Ethereum, Algorand, EOS and more to connect Web 2.0 identities to Web 3.0. ORE Network provides a simple log-in experience for blockchain companies to expand their users and grow faster — and allows non-blockchain companies to start using blockchain and crypto technology, without having to do the heavy lifting. The ORE Token's utility continuously grows with every new account created on the ORE blockchain — and any new project built on the Open Rights Exchange. There are already hundreds of accounts, with more added daily and dozens of layer-1 solutions building with ORE Network including Algorand, Alliance Block, Republic Realm and AIKON.

Officiell webbplats: https://ore.network/

ORE Network (ORE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i ORE Network (ORE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. The ORE Token’s utility continuously grows with every new account created on the ORE blockchain — and any new project built on the Open Rights Exchange. There are already hundreds of accounts, with more added daily and dozens of layer-1 solutions building with ORE Network including Algorand, Alliance Block, Republic Realm and AIKON. Officiell webbplats: https://ore.network/ ORE Network (ORE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ORE Network (ORE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ORE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ORE-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ORE:s tokenomics, utforska ORE-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ORE Vill du veta vart ORE kan vara på väg? På ORE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se ORE-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn