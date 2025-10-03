OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Tokenomics
The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing.
Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships.
OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet OPN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många OPN-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår OPN:s tokenomics, utforska OPN-tokens pris i realtid!
