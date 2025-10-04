Utforska Omni Consumer Protocol(OCP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om OCP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Omni Consumer Protocol(OCP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om OCP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

OCP prisinformation OCP officiell webbplats OCP tokenomics OCP Prisförutsägelse Omni Consumer Protocol (OCP) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Omni Consumer Protocol(OCP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Marlknadsvärde: $ 47.83K
Totalt utbud: $ 100.00M
Cirkulerande utbud $ 11.90M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 401.83K
Högsta någonsin: $ 0.162663
Lägsta någonsin: $ 0.00357514
Aktuellt pris: $ 0.00401075

Omni Consumer Protocol (OCP) Information
Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs.

Officiell webbplats: https://ocp.finance/ Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs. Officiell webbplats: https://ocp.finance/ Omni Consumer Protocol (OCP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Omni Consumer Protocol (OCP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet OCP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många OCP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 