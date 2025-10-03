Utforska Observer(OBSR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om OBSR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Observer(OBSR) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om OBSR-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Observer (OBSR) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Observer(OBSR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 8.58M $ 8.58M $ 8.58M Totalt utbud: $ 14.00B $ 14.00B $ 14.00B Cirkulerande utbud $ 6.31B $ 6.31B $ 6.31B FDV (värdering efter full utspädning): $ 19.04M $ 19.04M $ 19.04M Högsta någonsin: $ 0.06177 $ 0.06177 $ 0.06177 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00136061 $ 0.00136061 $ 0.00136061 Observer (OBSR) Information The OBSERVER is an innovative platform where individuals and private firms trade daily weather data. Anyone in the world can trade weather data that is collected by smartphones, mini weather stations, or automobiles, and receive OBSERVER coins as compensation. The quality of the collected data is verified through big data analysis technology, and the details are recorded in the blockchain. This allows the OBSERVER to create high-resolution weather data that has never been available before. The OBSERVER is an innovative platform where individuals and private firms trade daily weather data. Anyone in the world can trade weather data that is collected by smartphones, mini weather stations, or automobiles, and receive OBSERVER coins as compensation. The quality of the collected data is verified through big data analysis technology, and the details are recorded in the blockchain. This allows the OBSERVER to create high-resolution weather data that has never been available before. Officiell webbplats: https://obsr.org/ Observer (OBSR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Observer (OBSR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet OBSR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många OBSR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.