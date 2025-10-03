Utforska Obortech(OBOT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om OBOT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Obortech(OBOT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om OBOT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om OBOT OBOT prisinformation OBOT officiell webbplats OBOT tokenomics OBOT Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Obortech (OBOT) / Tokenomik / Obortech (OBOT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Obortech(OBOT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD obortech tokenomics Information om obortech Obortech (OBOT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Obortech(OBOT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Totalt utbud: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerande utbud $ 197.50M $ 197.50M $ 197.50M FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.27M $ 2.27M $ 2.27M Högsta någonsin: $ 0.132549 $ 0.132549 $ 0.132549 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00756283 $ 0.00756283 $ 0.00756283 Läs mer om priset på Obortech(OBOT) Köp OBOT nu! Obortech (OBOT) Information OBORTECH - Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network. OBORTECH (OBOT) token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace, voting on governance policies and activities of the network, and getting rewards based on their performance ratings in the network. OBORTECH - Smart Hub is a fully digital ecosystem where all actors in supply chain remotely collaborate in a decentralized blockchain network. OBORTECH (OBOT) token is a main instrument for digital economy of the Smart Hub network. Members of the network can use OBOT token on performing transactions on the platform, escrowing contract bonuses, launching crowdfunding activities to the network community, exchanging services in the Smart Hub Marketplace, voting on governance policies and activities of the network, and getting rewards based on their performance ratings in the network. Officiell webbplats: https://www.obortech.io/ Obortech (OBOT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Obortech (OBOT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet OBOT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många OBOT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår OBOT:s tokenomics, utforska OBOT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för OBOT Vill du veta vart OBOT kan vara på väg? På OBOT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se OBOT-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn