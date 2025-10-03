Utforska NKYC Token(NKYC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NKYC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska NKYC Token(NKYC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om NKYC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

NKYC Token (NKYC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för NKYC Token(NKYC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 69.38M $ 69.38M $ 69.38M Totalt utbud: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Cirkulerande utbud $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 69.38M $ 69.38M $ 69.38M Högsta någonsin: $ 35.51 $ 35.51 $ 35.51 Lägsta någonsin: $ 4.28 $ 4.28 $ 4.28 Aktuellt pris: $ 17.34 $ 17.34 $ 17.34 Läs mer om priset på NKYC Token(NKYC) Köp NKYC nu! NKYC Token (NKYC) Information Pay trade fees with NonKYC Token (NKYC) on Nonkyc.io Exchange and get a 25% discount. Founded in 2023, NonKYC.io strives to provide its users with the best trading experience and give small and medium market cap assets a reliable trading hub. Our goal is to maintain a fast and user friendly system while also concentrating on security to keep users, data, and assets safe. Security of our users' data & assets is always our top priority and we are focused on building an easy to use digital asset trading platform for everyone to enjoy. The NonKYC platform system is NOT from some predesigned script package or preexisting codebase. It has been created from the ground up by professional developers who are well experienced in Cryptocurrency. NonKYC has been designed to scale horizontally as we grow to become a top tier exchange. Officiell webbplats: https://nonkyc.io NKYC Token (NKYC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i NKYC Token (NKYC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet NKYC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många NKYC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår NKYC:s tokenomics, utforska NKYC-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för NKYC Vill du veta vart NKYC kan vara på väg? På NKYC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se NKYC-tokens prisförutsägelse nu!