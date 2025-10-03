Niftyx Protocol (SHROOM) Tokenomics
Niftyx Protocol (SHROOM) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Niftyx Protocol(SHROOM), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Niftyx Protocol (SHROOM) Information
Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting.
The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms.
Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others.
The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven.
Niftyx Protocol (SHROOM) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Niftyx Protocol (SHROOM) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet SHROOM-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många SHROOM-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår SHROOM:s tokenomics, utforska SHROOM-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för SHROOM
Vill du veta vart SHROOM kan vara på väg? På SHROOM sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn