Neroboss (NEROBOSS) Tokenomics
Neroboss (NEROBOSS) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Neroboss(NEROBOSS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Neroboss (NEROBOSS) Information
Neroboss is an innovative project that combines artificial intelligence (AI), memetics, and blockchain technology to revolutionize financial markets. Inspired by the historical figure of the Roman emperor Nero, the project utilizes the Nero SDK to create an autonomous AI agent that leads a digital community or "clan." Neroboss aims to dominate the memetic landscape by generating engaging multimedia content, interacting in real-time with users, and autonomously executing actions such as social media posts and airdrops. The ultimate goal is to reshape market dynamics by leveraging AI-driven leadership and memetic influence to create financial opportunities for its community members.
Neroboss (NEROBOSS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Neroboss (NEROBOSS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet NEROBOSS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många NEROBOSS-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Prisförutsägelse för NEROBOSS
Vill du veta vart NEROBOSS kan vara på väg? På NEROBOSS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
