Marlknadsvärde: $ 74.02K $ 74.02K $ 74.02K Totalt utbud: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Cirkulerande utbud $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (värdering efter full utspädning): $ 74.02K $ 74.02K $ 74.02K Högsta någonsin: $ 0.00476901 $ 0.00476901 $ 0.00476901 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0

MoonPup (MPUP) Information 

A meme token based on a DeepSeek R1 conversation. For every new LLM the crypto community adopts a "mascot" the represents it's capabilities and celebrates innovation. MoonPup celebrates the mixing of crypto and AI by going to deepseek for all advice related to branding, promotions and community management. It's a fun experiment of a meme token, meant to highlight the intersection we share with the current state of AI.

Officiell webbplats: https://ogmpupsol.com 

MoonPup (MPUP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden 

Att förstå tokenomiken i MoonPup (MPUP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. 

Nyckeltal och hur de beräknas: 

Totalt utbud: Det maximala antalet MPUP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. 

Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. 

Maxutbud: Taket för hur många MPUP-tokens som kan finnas totalt. 

FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. 

Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. 

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? 

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. 
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. 
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. 
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 

Friskrivning 

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn