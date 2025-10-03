Utforska Monsta Infinite(MONI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MONI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Monsta Infinite(MONI) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MONI-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Monsta Infinite (MONI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Monsta Infinite(MONI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 72.34K $ 72.34K $ 72.34K Totalt utbud: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Cirkulerande utbud $ 36.87M $ 36.87M $ 36.87M FDV (värdering efter full utspädning): $ 529.72K $ 529.72K $ 529.72K Högsta någonsin: $ 4.87 $ 4.87 $ 4.87 Lägsta någonsin: $ 0.00171196 $ 0.00171196 $ 0.00171196 Aktuellt pris: $ 0.0019601 $ 0.0019601 $ 0.0019601 Monsta Infinite (MONI) Information Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA. Officiell webbplats: https://monstainfinite.com/ Monsta Infinite (MONI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Monsta Infinite (MONI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MONI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MONI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.