monkeyai tokenomics Information om monkeyai MonkeyAI (MONKEYAI) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MonkeyAI(MONKEYAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 13.11K $ 13.11K $ 13.11K Totalt utbud: $ 958.02M $ 958.02M $ 958.02M Cirkulerande utbud $ 958.02M $ 958.02M $ 958.02M FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.11K $ 13.11K $ 13.11K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på MonkeyAI(MONKEYAI) MonkeyAI (MONKEYAI) Information MonkeyAI Terminal is an innovative platform where users can interact with an AI-powered virtual ape. The project combines cutting-edge conversational AI technology with blockchain integration to offer an engaging and personalized user experience. The MonkeyAI Terminal allows users to have dynamic conversations, receive insights, and access information in a fun and interactive way. Its utility extends to education, entertainment, and crypto community engagement, creating a unique environment for users to explore AI in a playful yet practical setting. MonkeyAI Terminal is an innovative platform where users can interact with an AI-powered virtual ape. The project combines cutting-edge conversational AI technology with blockchain integration to offer an engaging and personalized user experience. The MonkeyAI Terminal allows users to have dynamic conversations, receive insights, and access information in a fun and interactive way. Its utility extends to education, entertainment, and crypto community engagement, creating a unique environment for users to explore AI in a playful yet practical setting. Officiell webbplats: https://monkeyterminal.ai/ MonkeyAI (MONKEYAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i MonkeyAI (MONKEYAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MONKEYAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MONKEYAI-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn