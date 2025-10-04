Utforska Monkex(MONKEX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MONKEX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Monkex(MONKEX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MONKEX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 55.22K $ 55.22K $ 55.22K Totalt utbud: $ 5.82M $ 5.82M $ 5.82M Cirkulerande utbud $ 5.82M $ 5.82M $ 5.82M FDV (värdering efter full utspädning): $ 55.22K $ 55.22K $ 55.22K Högsta någonsin: $ 0.141239 $ 0.141239 $ 0.141239 Lägsta någonsin: $ 0.00475736 $ 0.00475736 $ 0.00475736 Aktuellt pris: $ 0.00949534 $ 0.00949534 $ 0.00949534 Läs mer om priset på Monkex(MONKEX) Köp MONKEX nu! Monkex (MONKEX) Information Basically we opened a digital coffee shop club, where you can even order your digital coffee or your favourite drink, hang out and have fun around while enjoying our amazing community and our little Metis HUB that we are already having on our Discord. We have really fancy Monkeys NFT collection and already our own community governance token with deflationary tokenomics. What we are really doing here on Andromeda network is we are building community behind digital coffee shop club. Project is developed 100% by Metisians, Metis community members and real O.G’s those been around during all bear market and supporting Metis all the time. Monkex is community based project on Metis Andromeda network. Monkex Coffee Shop Club collection of 5000 NFT and deflationary community governance tokens. We mixed Punks and Apes from Ethereum and result is fabulous. Monkeys with X on the best layer 2 solution — Metis. NFT collection made from 5000 unique collectible web 3 avatars. Pixelized to Andromeda network with ERC721 standard and 2735 Monkex’s were airdropped to every Metis NFT holder. All the rest were available to mint for free by anyone with Metis wallet and some tokens for gas fees. Now they are only available on secondary marketplaces like TofuNFT and NFT Apparel. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MONKEX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MONKEX:s tokenomics, utforska MONKEX-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MONKEX Vill du veta vart MONKEX kan vara på väg? 