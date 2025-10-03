Micro3 (MIRO) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Micro3(MIRO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 20:24:58 (UTC+8)
USD

Micro3 (MIRO) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Micro3(MIRO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 500.58K
$ 500.58K$ 500.58K
Totalt utbud:
$ 300.00M
$ 300.00M$ 300.00M
Cirkulerande utbud
$ 30.30M
$ 30.30M$ 30.30M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 4.96M
$ 4.96M$ 4.96M
Högsta någonsin:
$ 0.02925122
$ 0.02925122$ 0.02925122
Lägsta någonsin:
$ 0.01429345
$ 0.01429345$ 0.01429345
Aktuellt pris:
$ 0.01651638
$ 0.01651638$ 0.01651638

Micro3 (MIRO) Information

Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain

Officiell webbplats:
https://micro3.io/

Micro3 (MIRO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Micro3 (MIRO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MIRO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MIRO-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MIRO:s tokenomics, utforska MIRO-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för MIRO

Vill du veta vart MIRO kan vara på väg? På MIRO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

