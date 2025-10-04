Utforska Maxx(MAXX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MAXX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Maxx(MAXX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MAXX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Maxx (MAXX) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Maxx(MAXX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 17.04K $ 17.04K $ 17.04K Totalt utbud: $ 998.48M $ 998.48M $ 998.48M Cirkulerande utbud $ 998.48M $ 998.48M $ 998.48M FDV (värdering efter full utspädning): $ 17.04K $ 17.04K $ 17.04K Högsta någonsin: $ 0.00395378 $ 0.00395378 $ 0.00395378 Lägsta någonsin: $ 0.00001028 $ 0.00001028 $ 0.00001028 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Maxx (MAXX) Information The artfolio moment is showing the power of harnessing memecoins as vehicles for artists. In this spirit, the Maxx team decided to launch one - MAXX. He's big. He likes art. Maxx is the curator of the artfolio movement in memecoins, purpose made to bring joy and create value for the artistic community on Solana and beyond. Through MAXX, the team will explore, experiment with, and create unique experiences to empower artists and their communities to connect, expand, and have fun again with art. Think bigger. Officiell webbplats: https://www.maxxcoin.art/ Maxx (MAXX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Maxx (MAXX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MAXX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MAXX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn