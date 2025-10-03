Utforska Mars Ecosystem(XMS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om XMS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Mars Ecosystem(XMS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om XMS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

XMS prisinformation XMS officiell webbplats XMS tokenomics XMS Prisförutsägelse

Mars Ecosystem (XMS) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Mars Ecosystem(XMS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

Mars Ecosystem (XMS) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Mars Ecosystem(XMS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 338.78K
Totalt utbud: $ 1.00B
Cirkulerande utbud $ 666.87M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 508.02K
Högsta någonsin: $ 1.45
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0.00050802

Mars Ecosystem (XMS) Information

Mars Ecosystem is a new decentralized stablecoin paradigm, it integrates the creation and use of stablecoin into the same system. Mars Ecosystem consists of three parts: Mars Treasury, Mars Stablecoin and Mars DeFi protocols, which together form a positive feedback loop. Mars stablecoin is price-stable, capital-efficient, scalable and decentralized. The goal of Mars Ecosystem is to build the central bank and reserve currency of the DeFi world. Mars Ecosystem has the following unique innovations: -Treasury assets classification mechanism -Mintage control mechanism -Anti-"bank run" mechanism -The integration of DeFi protocols and stablecoin into the same system

Officiell webbplats: https://marsdao.finance/

Mars Ecosystem (XMS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Mars Ecosystem (XMS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet XMS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många XMS-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.