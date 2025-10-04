Utforska Ludus(LUDUS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LUDUS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Ludus(LUDUS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LUDUS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Ludus (LUDUS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Ludus(LUDUS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 15.11K $ 15.11K $ 15.11K Totalt utbud: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerande utbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 15.11K $ 15.11K $ 15.11K Högsta någonsin: $ 0.435534 $ 0.435534 $ 0.435534 Lägsta någonsin: $ 0.00121877 $ 0.00121877 $ 0.00121877 Aktuellt pris: $ 0.00151143 $ 0.00151143 $ 0.00151143 Ludus (LUDUS) Information Ludus is an AI-powered platform designed to support full-stack game development and design. The platform offers an app-suite of agentic AI tools that assist users in creating game assets, managing character behaviors, generating 3D models, and implementing advanced gameplay features such as adaptive NPC behavior and procedural content generation. Ludus provides developers—regardless of their technical background—with accessible, no-code solutions to build immersive, intelligent, and interactive game environments. The platform is powered by the $LUDUS token on the Ethereum network. Officiell webbplats: https://ludusai.io/ Ludus (LUDUS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Ludus (LUDUS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet LUDUS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många LUDUS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår LUDUS:s tokenomics, utforska LUDUS-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för LUDUS Vill du veta vart LUDUS kan vara på väg? På LUDUS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se LUDUS-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn