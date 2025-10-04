Utforska LOOPY(LOOPY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LOOPY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska LOOPY(LOOPY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LOOPY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om LOOPY LOOPY prisinformation LOOPY officiell webbplats LOOPY tokenomics LOOPY Prisförutsägelse LOOPY (LOOPY) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om LOOPY(LOOPY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. LOOPY (LOOPY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för LOOPY(LOOPY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 29.80K Totalt utbud: $ 1.00T Cirkulerande utbud $ 1.00T FDV (värdering efter full utspädning): $ 29.80K Högsta någonsin: $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 Aktuellt pris: $ 0 LOOPY (LOOPY) Information $LOOPY is a community-driven meme coin inspired by Loopy, the beloved plushie mascot widely recognized in Korea. As a semi-aquatic animal, the beaver perfectly symbolizes the adaptable and innovative spirit of the Sui blockchain. $LOOPY on Sui is gaining significant attention thanks to high-quality 3D videos showcasing LOOPY in imaginative settings and unique, handcrafted outfits. We are fully committed to expanding LOOPY's presence within the Sui meme ecosystem and supporting the growth of the Sui foundation by attracting more users and contributors to the platform. Officiell webbplats: https://loopysui.com/ LOOPY (LOOPY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i LOOPY (LOOPY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet LOOPY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många LOOPY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår LOOPY:s tokenomics, utforska LOOPY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för LOOPY Vill du veta vart LOOPY kan vara på väg? På LOOPY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn