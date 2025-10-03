Utforska LooPIN Network(LOOPIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LOOPIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska LooPIN Network(LOOPIN) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om LOOPIN-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 11.60M $ 11.60M $ 11.60M Totalt utbud: $ 43.79M $ 43.79M $ 43.79M Cirkulerande utbud $ 37.67M $ 37.67M $ 37.67M FDV (värdering efter full utspädning): $ 13.48M $ 13.48M $ 13.48M Högsta någonsin: $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 Lägsta någonsin: $ 0.066246 $ 0.066246 $ 0.066246 Aktuellt pris: $ 0.30784 $ 0.30784 $ 0.30784 Läs mer om priset på LooPIN Network(LOOPIN) Köp LOOPIN nu! LooPIN Network (LOOPIN) Information Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility. - PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power. Officiell webbplats: https://www.loopin.network/ Whitepaper: https://arxiv.org/pdf/2406.09422 LooPIN Network (LOOPIN) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i LooPIN Network (LOOPIN) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet LOOPIN-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många LOOPIN-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår LOOPIN:s tokenomics, utforska LOOPIN-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för LOOPIN Vill du veta vart LOOPIN kan vara på väg? På LOOPIN sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se LOOPIN-tokens prisförutsägelse nu! 