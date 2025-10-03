LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomics

LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om LIQUIDATED(LIQQ), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 23:35:38 (UTC+8)
USD

LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för LIQUIDATED(LIQQ), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 85.89K
$ 85.89K$ 85.89K
Totalt utbud:
$ 719.66M
$ 719.66M$ 719.66M
Cirkulerande utbud
$ 719.66M
$ 719.66M$ 719.66M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 85.89K
$ 85.89K$ 85.89K
Högsta någonsin:
$ 0.00169832
$ 0.00169832$ 0.00169832
Lägsta någonsin:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00011935
$ 0.00011935$ 0.00011935

LIQUIDATED (LIQQ) Information

$LIQQ was started on pump.fun by two degens who got liquidated by an event on April 13th, 2024. Instead of being sad, they turned that meme into a token to celebrate and unite people who experience financial loss in web3. $LIQQ hopes you enjoy the journey as we all ride the waves and do our best to avoid getting LIQQ’d and start getting $LIQQ'd.

Liqq is the little blue, mischievous, and playful mascot of LIQQ Token. He loves licking everything hence why his tongue is always sticking out. Despite the sadness often associated with getting liquidated, he's here to have fun, make people smile, and show everyone that getting liquidated is not the end of the world.

Officiell webbplats:
https://www.liqqcrypto.com/

LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i LIQUIDATED (LIQQ) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet LIQQ-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många LIQQ-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår LIQQ:s tokenomics, utforska LIQQ-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för LIQQ

Vill du veta vart LIQQ kan vara på väg? På LIQQ sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn