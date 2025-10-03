Utforska KIP(KIP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KIP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska KIP(KIP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KIP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

KIP (KIP) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för KIP(KIP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 730.19K $ 730.19K $ 730.19K Totalt utbud: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerande utbud $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Högsta någonsin: $ 0.0447057 $ 0.0447057 $ 0.0447057 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00037218 $ 0.00037218 $ 0.00037218 Läs mer om priset på KIP(KIP) Köp KIP nu! KIP (KIP) Information Founded by AI PhDs and veterans, KIP Protocol is a decentralized AI framework for owners of AI apps, models and knowledge bases to deploy, connect and monetise their AI assets in Web3. It solves critical but neglected problems faced by AI developers to build decentralized AI products. A past winner of the Chainlink hackathon, the technology underlying KIP Protocol has been battle-tested commercially since 2022, and KIP boasts clients ranging from governments, NGOs, universities and large Web3 organisations. KIP tech is also used in innovative B2C platforms launching tokenised AI Agents, putting KIP at the cutting edge of DeAI development. Officiell webbplats: https://kip.pro KIP (KIP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i KIP (KIP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet KIP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många KIP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår KIP:s tokenomics, utforska KIP-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för KIP Vill du veta vart KIP kan vara på väg? På KIP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se KIP-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn