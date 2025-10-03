Keep Network (KEEP) Tokenomics

Keep Network (KEEP) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Keep Network(KEEP), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 17:06:04 (UTC+8)
Keep Network (KEEP) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Keep Network(KEEP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 40.30M
$ 40.30M
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 549.72M
$ 549.72M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 73.30M
$ 73.30M
Högsta någonsin:
$ 6.1
$ 6.1
Lägsta någonsin:
$ 0.01905196
$ 0.01905196
Aktuellt pris:
$ 0.073326
$ 0.073326

Keep Network (KEEP) Information

A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data.

Keep Network aims to provide an off-chain “containers” — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users.

Officiell webbplats:
https://keep.network/
Whitepaper:
https://keep.network/whitepaper

Keep Network (KEEP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Keep Network (KEEP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet KEEP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många KEEP-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår KEEP:s tokenomics, utforska KEEP-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för KEEP

Vill du veta vart KEEP kan vara på väg? På KEEP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

