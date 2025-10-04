Utforska Kassandra(KACY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KACY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Kassandra(KACY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om KACY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

KACY Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Kassandra (KACY) / Tokenomik / Kassandra (KACY) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Kassandra(KACY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD kassandra tokenomics Information om kassandra Kassandra (KACY) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Kassandra(KACY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 11.98K $ 11.98K $ 11.98K Totalt utbud: $ 9.60M $ 9.60M $ 9.60M Cirkulerande utbud $ 5.91M $ 5.91M $ 5.91M FDV (värdering efter full utspädning): $ 19.45K $ 19.45K $ 19.45K Högsta någonsin: $ 2.98 $ 2.98 $ 2.98 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00202556 $ 0.00202556 $ 0.00202556 Kassandra (KACY) Information Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies. For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle. The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land Officiell webbplats: https://kassandra.finance/ Kassandra (KACY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Kassandra (KACY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet KACY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många KACY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår KACY:s tokenomics, utforska KACY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för KACY Vill du veta vart KACY kan vara på väg? På KACY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se KACY-tokens prisförutsägelse nu! 