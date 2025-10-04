Utforska iridescent rabbit shark(IRS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om IRS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska iridescent rabbit shark(IRS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om IRS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om IRS IRS prisinformation IRS officiell webbplats IRS tokenomics IRS Prisförutsägelse iridescent rabbit shark (IRS) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om iridescent rabbit shark(IRS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. iridescent-rabbit-shark tokenomics Information om iridescent-rabbit-shark iridescent rabbit shark (IRS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för iridescent rabbit shark(IRS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 10.87K $ 10.87K $ 10.87K Totalt utbud: $ 996.49M $ 996.49M $ 996.49M Cirkulerande utbud $ 996.49M $ 996.49M $ 996.49M FDV (värdering efter full utspädning): $ 10.87K $ 10.87K $ 10.87K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på iridescent rabbit shark(IRS) Köp IRS nu! iridescent rabbit shark (IRS) Information The IRS or iridescent rabbit shark is a cultural meme coin, but far from typical; it represents a group of people who not only love sharks but love self improvement and aim to live under the guise of an apex predator, the shark. the IRS community serves as a place for people to connect and thrive, but congregate and grow together whilst spreading the word of the IRS. It’s a celebration of an apex predator relayed over zoomer vibes. The cult emphasizes the effervescent glow up, ambition, and relentlessly rising to the top. It is a play on words for the "IRS" but in no way shape or form connected to the governmental body, the IRS. The decentralized nature of governance in the Iridescent Rabbit Shark (IRS) community mirrors the broader principles of blockchain technology by allowing its community to engage in decision-making processes. This approach reflects a democratic ethos akin to blockchain governance, where transparency and inclusivity are paramount. However, IRS, while innovative in its governance model, remains relatively obscure with a limited market presence. Its small market cap and high volatility could indicate a higher investment risk due to its niche status and the speculative nature of such decentralized projects. However, IRS, while innovative in its governance model, remains relatively obscure with a limited market presence. Its small market cap and high volatility could indicate a higher investment risk due to its niche status and the speculative nature of such decentralized projects. Officiell webbplats: https://www.irscto.com iridescent rabbit shark (IRS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i iridescent rabbit shark (IRS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet IRS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många IRS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår IRS:s tokenomics, utforska IRS-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för IRS Vill du veta vart IRS kan vara på väg? På IRS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se IRS-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn