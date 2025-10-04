iridescent rabbit shark (IRS) Tokenomics
The IRS or iridescent rabbit shark is a cultural meme coin, but far from typical; it represents a group of people who not only love sharks but love self improvement and aim to live under the guise of an apex predator, the shark. the IRS community serves as a place for people to connect and thrive, but congregate and grow together whilst spreading the word of the IRS. It’s a celebration of an apex predator relayed over zoomer vibes.
The cult emphasizes the effervescent glow up, ambition, and relentlessly rising to the top.
It is a play on words for the "IRS" but in no way shape or form connected to the governmental body, the IRS.
The decentralized nature of governance in the Iridescent Rabbit Shark (IRS) community mirrors the broader principles of blockchain technology by allowing its community to engage in decision-making processes. This approach reflects a democratic ethos akin to blockchain governance, where transparency and inclusivity are paramount. However, IRS, while innovative in its governance model, remains relatively obscure with a limited market presence. Its small market cap and high volatility could indicate a higher investment risk due to its niche status and the speculative nature of such decentralized projects.
iridescent rabbit shark (IRS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i iridescent rabbit shark (IRS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet IRS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många IRS-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
