Utforska Integritee(TEER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TEER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Integritee(TEER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om TEER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om TEER TEER prisinformation TEER whitepaper TEER officiell webbplats TEER tokenomics TEER Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Integritee (TEER) / Tokenomik / Integritee (TEER) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Integritee(TEER), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD integritee tokenomics Information om integritee Integritee (TEER) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Integritee(TEER), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 384.76K $ 384.76K $ 384.76K Totalt utbud: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerande utbud $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M FDV (värdering efter full utspädning): $ 967.21K $ 967.21K $ 967.21K Högsta någonsin: $ 8.87 $ 8.87 $ 8.87 Lägsta någonsin: $ 0.092069 $ 0.092069 $ 0.092069 Aktuellt pris: $ 0.096709 $ 0.096709 $ 0.096709 Läs mer om priset på Integritee(TEER) Köp TEER nu! Integritee (TEER) Information What is the project about? The Integritee platform enables firms and dApps to process their users’ data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services. Achieving this will depend on establishing trustworthy public auditability and transparency, to allow everybody to verify that the correct code is executed on genuine TEE hardware. Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for? What is the project about? The Integritee platform enables firms and dApps to process their users’ data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services. Achieving this will depend on establishing trustworthy public auditability and transparency, to allow everybody to verify that the correct code is executed on genuine TEE hardware. Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for? Officiell webbplats: https://integritee.network/ Whitepaper: https://uploads-ssl.webflow.com/60c21bdfde439ba700ea5c56/612892db018a36f054100b4d_Integritee%20AG%20Lightpaper.pdf Integritee (TEER) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Integritee (TEER) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet TEER-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många TEER-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår TEER:s tokenomics, utforska TEER-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för TEER Vill du veta vart TEER kan vara på väg? På TEER sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se TEER-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn