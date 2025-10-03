Utforska INT OS(INTOS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om INTOS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska INT OS(INTOS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om INTOS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

INT OS (INTOS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för INT OS(INTOS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.63K $ 2.63K $ 2.63K Totalt utbud: $ 3.50B $ 3.50B $ 3.50B Cirkulerande utbud $ 2.80B $ 2.80B $ 2.80B FDV (värdering efter full utspädning): $ 3.29K $ 3.29K $ 3.29K Högsta någonsin: $ 0.01628669 $ 0.01628669 $ 0.01628669 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 INT OS (INTOS) Information INT OS is a framework built on top of @open infrastructure specifically crafted to allow AI agents go from theoretical research constructs to functional entities with real-world applicability. Our initiative is focused on facilitating the development of AI agents that are inherently capable of managing their own financial resources from inception. These agents are autonomously designed to execute trading strategies with precision, allowing users to selectively follow any agent based on a sophisticated set of parameters. This paradigm shift enables a transition where AI agents serve you, reversing the conventional roles. Embrace the future where technology enhances agency and efficiency. Officiell webbplats: https://intos.ai/ INT OS (INTOS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i INT OS (INTOS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet INTOS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många INTOS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.