Inscribe (INS) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Inscribe(INS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 23:25:21 (UTC+8)
USD

Inscribe (INS) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Inscribe(INS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 213.28K
Totalt utbud:
$ 100.00M
Cirkulerande utbud
$ 21.91M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 973.41K
Högsta någonsin:
$ 0.883384
Lägsta någonsin:
$ 0.00392626
Aktuellt pris:
$ 0.00973522
Inscribe (INS) Information

Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click.

Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks.

Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe.

Officiell webbplats:
https://inscribe.app/
Whitepaper:
https://inscribe.papyrs.com/@home/Inscribe

Inscribe (INS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Inscribe (INS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet INS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många INS-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår INS:s tokenomics, utforska INS-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för INS

Vill du veta vart INS kan vara på väg? På INS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

