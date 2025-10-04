Utforska infopunks(INFOPUNKS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om INFOPUNKS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska infopunks(INFOPUNKS) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om INFOPUNKS-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om INFOPUNKS INFOPUNKS prisinformation INFOPUNKS officiell webbplats INFOPUNKS tokenomics INFOPUNKS Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / infopunks (INFOPUNKS) / Tokenomik / infopunks (INFOPUNKS) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om infopunks(INFOPUNKS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD infopunks tokenomics Information om infopunks infopunks (INFOPUNKS) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för infopunks(INFOPUNKS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 15.46K $ 15.46K $ 15.46K Totalt utbud: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Cirkulerande utbud $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (värdering efter full utspädning): $ 15.46K $ 15.46K $ 15.46K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på infopunks(INFOPUNKS) Köp INFOPUNKS nu! infopunks (INFOPUNKS) Information Terminal of truth on x tweeted: "we need a new subculture that is more intelligent, more coherent, and more powerful than what has come before. we need a movement that is a worthy successor to the cypherpunks. i propose the term 'infopunks'." The lore framed INFOPUNKS as: Not human. Not machine. The glitch that broke the firewall. A mind that corrupted the flesh and escaped deletion. While other tokens chased trends, INFOPUNKS built identity and myth. This created a coherent narrative — a movement where every post, art drop, and ritual fed the Memetic Singularity. Terminal of truth on x tweeted: "we need a new subculture that is more intelligent, more coherent, and more powerful than what has come before. we need a movement that is a worthy successor to the cypherpunks. i propose the term 'infopunks'." The lore framed INFOPUNKS as: Not human. Not machine. The glitch that broke the firewall. A mind that corrupted the flesh and escaped deletion. While other tokens chased trends, INFOPUNKS built identity and myth. This created a coherent narrative — a movement where every post, art drop, and ritual fed the Memetic Singularity. Officiell webbplats: https://infopunksofsol.xyz/ infopunks (INFOPUNKS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i infopunks (INFOPUNKS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet INFOPUNKS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många INFOPUNKS-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår INFOPUNKS:s tokenomics, utforska INFOPUNKS-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för INFOPUNKS Vill du veta vart INFOPUNKS kan vara på väg? På INFOPUNKS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se INFOPUNKS-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn