Idexo (IDO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Idexo(IDO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 705.13K $ 705.13K $ 705.13K Totalt utbud: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 83.02M $ 83.02M $ 83.02M FDV (värdering efter full utspädning): $ 849.33K $ 849.33K $ 849.33K Högsta någonsin: $ 0.644117 $ 0.644117 $ 0.644117 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00849391 $ 0.00849391 $ 0.00849391 Idexo (IDO) Information Idexo has built a cross-chain NFT API that anyone can use to build NFTs and Marketplaces into their applications in just a few lines of code and a simplified economic model that enables transactions to happen with just an API key rather than a blockchain wallet and with stable pricing for methods on different chains such as Arweave, Avalanche, BSC, Ethereum and Polygon with more in the pipeline. This is especially useful for games and web applications and yet has broad use cases across many different industries and great appeal to the vast majority of developers who have yet to adopt blockchain. Idexo used its own platform to create novel innovations such as letting users mint NFTs on Twitter and Telegram with simple commands. These growth hacks led to rapid growth of the idexo Community to 30K on Telegram and 16K on Twitter in a few short months. Officiell webbplats: https://idexo.com Idexo (IDO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Idexo (IDO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet IDO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många IDO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår IDO:s tokenomics, utforska IDO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för IDO Vill du veta vart IDO kan vara på väg? På IDO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se IDO-tokens prisförutsägelse nu! 