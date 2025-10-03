Utforska ICON(ICX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ICX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska ICON(ICX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om ICX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

ICON (ICX) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om ICON(ICX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. ICON (ICX) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ICON(ICX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 128.72M Totalt utbud: $ 1.09B Cirkulerande utbud $ 1.08B FDV (värdering efter full utspädning): $ 130.49M Högsta någonsin: $ 13.16 Lägsta någonsin: $ 0.070768 Aktuellt pris: $ 0.11962 ICON (ICX) Information Founded in August 2017, ICON has spent many years fostering its L1 ecosystem and pushing for sustainable cross-chain development infrastructure. As many apps experience cross-chain difficulties today, ICON recognizes the frustration regarding the complexity involved with security, scaling and speed in cross-chain environments. Apps use ICON to operate cross-chain seamlessly, build momentum and gain a solid reputation. ICON's Cross-Chain Framework helps to simplify cross-chain development with its easy-to-use xCall General Message Passing and connections to secure bridging protocols. Visit the ICON Community website for an up to date overview of connected blockchains. Check out the documentation and see if your favorite application is compatible with the ICON Cross-Chain Framework! What Makes ICON Unique? The ICON Cross-Chain Framework consists of a robust L1 blockchain, xCall General Message Passing and a growing list of connected blockchains and integrated bridging protocols. ICON's native ICX coin fuels this interoperability by acting as the L1 gas token, xCall cross-chain fee token with associated applications. A sizeable percentage of all these fees collected in ICX are burned. Buying ICX (with fiat) is easy on big centralized exchanges, decentralized exchanges and even in-wallet. Founded in August 2017, ICON has spent many years fostering its L1 ecosystem and pushing for sustainable cross-chain development infrastructure. As many apps experience cross-chain difficulties today, ICON recognizes the frustration regarding the complexity involved with security, scaling and speed in cross-chain environments. Apps use ICON to operate cross-chain seamlessly, build momentum and gain a solid reputation.  Officiell webbplats: https://icon.community/ Whitepaper: https://icon.community/assets/btp-litepaper.pdf ICON (ICX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i ICON (ICX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet ICX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många ICX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår ICX:s tokenomics, utforska ICX-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för ICX Vill du veta vart ICX kan vara på väg? På ICX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se ICX-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 