ICON (ICX) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för ICON(ICX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
ICON (ICX) Information
Founded in August 2017, ICON has spent many years fostering its L1 ecosystem and pushing for sustainable cross-chain development infrastructure. As many apps experience cross-chain difficulties today, ICON recognizes the frustration regarding the complexity involved with security, scaling and speed in cross-chain environments. Apps use ICON to operate cross-chain seamlessly, build momentum and gain a solid reputation. ICON's Cross-Chain Framework helps to simplify cross-chain development with its easy-to-use xCall General Message Passing and connections to secure bridging protocols. Visit the ICON Community website for an up to date overview of connected blockchains. Check out the documentation and see if your favorite application is compatible with the ICON Cross-Chain Framework! What Makes ICON Unique? The ICON Cross-Chain Framework consists of a robust L1 blockchain, xCall General Message Passing and a growing list of connected blockchains and integrated bridging protocols. ICON's native ICX coin fuels this interoperability by acting as the L1 gas token, xCall cross-chain fee token with associated applications. A sizeable percentage of all these fees collected in ICX are burned. Buying ICX (with fiat) is easy on big centralized exchanges, decentralized exchanges and even in-wallet.
ICON (ICX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i ICON (ICX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet ICX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många ICX-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår ICX:s tokenomics, utforska ICX-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för ICX
Vill du veta vart ICX kan vara på väg? På ICX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
