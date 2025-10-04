Hopper the Rabbit (HOPPER) Tokenomics
Hopper the Rabbit (HOPPER) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Hopper the Rabbit(HOPPER), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Hopper the Rabbit (HOPPER) Information
First community-driven memecoin on SUI inspired by the SUI blockchain that features as fast, energetic and playful spirit of rabbits. Hopper combines the power of meme culture with the accessibility of SUI blockchain, creating a vibrant, fast-growing ecosystem where anyone can join the fun. Whether the user is a crypto enthusiast or just looking to ride the next wave of memes on SUI, Hopper the rabbit offers a lighthearted yet rewarding experience for them
Hopper the Rabbit (HOPPER) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Hopper the Rabbit (HOPPER) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet HOPPER-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många HOPPER-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår HOPPER:s tokenomics, utforska HOPPER-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för HOPPER
Vill du veta vart HOPPER kan vara på väg? På HOPPER sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn