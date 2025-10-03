Hibernates (HIBER) Tokenomics
Hibernates (HIBER) Information
AI Infrastructure Layer for Developers
Elevate your platform using our robust AI infrastructure, featuring the finest custom Large Language Models (LLMs) and engines. Designed to empower developers, businesses, and innovators, our AI infrastructure layer is built to deliver unparalleled performance, scalability, and flexibility. Whether you're building next-generation applications, automating complex workflows, or enhancing user experiences, our infrastructure provides the tools and capabilities to bring your vision to life.
Cutting-Edge Technology Our AI infrastructure is powered by state-of-the-art LLMs and engines, meticulously crafted by a team of world-class engineers with expertise from leading organizations like Google, TikTok, Amazon, and UNLV. This ensures that our models are not only highly accurate and efficient but also optimized for real-world applications. From natural language processing (NLP) to computer vision and beyond, our infrastructure supports a wide range of AI use cases, enabling developers to push the boundaries of innovation.
Customizable LLMs for Every Need We understand that every project is unique, which is why our AI infrastructure offers fully customizable LLMs. Whether you need a model fine-tuned for specific industries, languages, or tasks, our platform provides the flexibility to adapt and scale according to your requirements. Developers can easily integrate these models into their applications via APIs, SDKs, or direct deployment, ensuring seamless compatibility with existing systems.
Hibernates (HIBER) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Hibernates (HIBER) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet HIBER-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många HIBER-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
