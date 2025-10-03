Utforska Hibernates(HIBER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HIBER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Hibernates(HIBER) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HIBER-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 299.28K $ 299.28K $ 299.28K Totalt utbud: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Cirkulerande utbud $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (värdering efter full utspädning): $ 299.28K $ 299.28K $ 299.28K Högsta någonsin: $ 0.01204488 $ 0.01204488 $ 0.01204488 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00030162 $ 0.00030162 $ 0.00030162 Läs mer om priset på Hibernates(HIBER) Köp HIBER nu! Hibernates (HIBER) Information AI Infrastructure Layer for Developers Elevate your platform using our robust AI infrastructure, featuring the finest custom Large Language Models (LLMs) and engines. Designed to empower developers, businesses, and innovators, our AI infrastructure layer is built to deliver unparalleled performance, scalability, and flexibility. Whether you're building next-generation applications, automating complex workflows, or enhancing user experiences, our infrastructure provides the tools and capabilities to bring your vision to life. Cutting-Edge Technology Our AI infrastructure is powered by state-of-the-art LLMs and engines, meticulously crafted by a team of world-class engineers with expertise from leading organizations like Google, TikTok, Amazon, and UNLV. This ensures that our models are not only highly accurate and efficient but also optimized for real-world applications. From natural language processing (NLP) to computer vision and beyond, our infrastructure supports a wide range of AI use cases, enabling developers to push the boundaries of innovation. Customizable LLMs for Every Need We understand that every project is unique, which is why our AI infrastructure offers fully customizable LLMs. Whether you need a model fine-tuned for specific industries, languages, or tasks, our platform provides the flexibility to adapt and scale according to your requirements. Officiell webbplats: https://www.hibernates.world Hibernates (HIBER) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Hibernates (HIBER) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet HIBER-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många HIBER-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. 