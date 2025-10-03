Utforska Hatch(HATCH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HATCH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Hatch(HATCH) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om HATCH-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Hatch (HATCH) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Hatch(HATCH), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD hatch tokenomics Information om hatch Hatch (HATCH) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Hatch(HATCH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 8.72M $ 8.72M $ 8.72M Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 8.72M $ 8.72M $ 8.72M Högsta någonsin: $ 0.13185 $ 0.13185 $ 0.13185 Lägsta någonsin: $ 0.00775075 $ 0.00775075 $ 0.00775075 Aktuellt pris: $ 0.00872413 $ 0.00872413 $ 0.00872413 Läs mer om priset på Hatch(HATCH) Köp HATCH nu! Hatch (HATCH) Information $HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe. Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base. Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure. $HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe. Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base. Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure. Officiell webbplats: https://hatchkings.revolvinggames.com Hatch (HATCH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Hatch (HATCH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet HATCH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många HATCH-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår HATCH:s tokenomics, utforska HATCH-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för HATCH Vill du veta vart HATCH kan vara på väg? På HATCH sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se HATCH-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn