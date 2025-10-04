Utforska Hashtagger(MOOO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MOOO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Hashtagger(MOOO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MOOO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 43.13K $ 43.13K $ 43.13K Totalt utbud: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Cirkulerande utbud $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M FDV (värdering efter full utspädning): $ 651.34K $ 651.34K $ 651.34K Högsta någonsin: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Lägsta någonsin: $ 0.02003437 $ 0.02003437 $ 0.02003437 Aktuellt pris: $ 0.02171116 $ 0.02171116 $ 0.02171116 Läs mer om priset på Hashtagger(MOOO) Köp MOOO nu! Hashtagger (MOOO) Information "Hashtagger.com is a #SocialFi (SocialFinance) platform that enables the community marketing solution for decentralized projects. Hashtagger provides users a way to earn cryptocurrency for their social media posts for their favorite blockchain projects and on the other side, provides blockchain projects a way to find and incentivize their community for their involvement and evangelism. For the blockchain companies, it’s essentially a ‘crypto-community-as-a-service’ platform that enables them to quickly gain a blockchain savvy community which can evaluate, evangelize and use their products. For the crypto community members, it provides a way for them to monetize their evangelism work that they have been doing for free for all these years. They have to make social media posts using the given hashtags and URL and submit the post address on Hashtagger. By using hashtagger, they get to be paid in proportion to the engagement their tweet brings to any marketing campaign. Finally, a 1 minute explainer video can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=ohSDVoGPlgQ" "Hashtagger.com is a #SocialFi (SocialFinance) platform that enables the community marketing solution for decentralized projects. Finally, a 1 minute explainer video can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=ohSDVoGPlgQ" Officiell webbplats: https://hashtagger.com/ Hashtagger (MOOO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Hashtagger (MOOO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MOOO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MOOO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MOOO:s tokenomics, utforska MOOO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MOOO Vill du veta vart MOOO kan vara på väg? På MOOO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se MOOO-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 