Grape (GRP) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Grape(GRP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 5.36M
Totalt utbud: $ 10.00M
Cirkulerande utbud $ 4.45M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 12.03M
Högsta någonsin: $ 853.84
Lägsta någonsin: $ 0.109301
Aktuellt pris: $ 1.2

Grape (GRP) Information

GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem. The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it's possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2.

Notable features of Grape:
1.) VINE - Grape's Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS
2.) ANNE - Grape's AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps.
3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system's backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet.

Officiell webbplats: https://grap3.com/
Whitepaper: https://grap3.com/wp-content/uploads/2023/12/Grape-Presentation-V7.pdf

Grape (GRP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Grape (GRP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet GRP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många GRP-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.